Deux gardiens de prison violemment agressés

Deux agents pénitentiaires ont été agressés par un détenu à la maison d'arrêt de Metz-Queuleu, mardi, affirme France bleu. Les deux hommes ont été blessés, l'un d'entre eux souffrant d'une fracture de la mâchoire.

Selon l'UFAP, le syndicat des gardiens de prison, le détenu en cause n'en est pas à sa première agression. Il s'en était déjà pris à des surveillants il y a plus d'un an, déjà à Metz-Queuleu. Les gardiens qui avaient été ses victimes «n'en sont toujours pas remis à l'heure actuelle» explique un syndicaliste à France bleu.

(L'essentiel)