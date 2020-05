«Bonjour, vous avez été en contact avec un malade»

«Bonjour, vous avez été désigné comme contact potentiel par l'une de vos connaissances» positive au coronavirus: depuis mi-mai, l'Assurance maladie part à la recherche des «cas contacts» de malades pour circonscrire au plus vite l'épidémie, un travail d'enquête nouveau pour les employés de la CPAM du Bas-Rhin. «Dans quelle situation avez-vous été en contact avec lui? Vous aviez un masque? Vous avez toujours gardé vos distances?», demande avec bienveillance Olivier Bruck, masque sur le visage, casque téléphonique sur les oreilles.

Derrière son ordinateur, il enchaîne les questions. Au bout du fil, un homme à qui il vient d'apprendre que celui qu'il a côtoyé lors d'un déménagement a été testé positif au Covid-19. Au terme d'une vingtaine de minutes de questions et de conseils, il sera invité à contacter rapidement son médecin, puisqu'il tousse un peu, et à faire un test de dépistage virologique. Habituellement enquêteur au service de la lutte contre la fraude de la caisse primaire d'Assurance maladie, Olivier Bruck s'est porté volontaire pour travailler sur cette nouvelle plateforme de «contact tracing», appelée aussi du nom très militaire de «brigade sanitaire».

Contact direct à moins d'un mètre

«Il faut être très réactif puisque à partir du moment où une personne a été diagnostiquée positive, nous avons six heures pour la recontacter et 24 heures pour identifier et contacter toutes les personnes qui ont été en contact avec elle», explique Maxime Rouchon, directeur de la CPAM Bas-Rhin et coordinateur des caisses du Grand Est. «J'aimerais savoir avec qui vous avez été en contact les 48 heures avant vos premiers symptômes? Uniquement votre femme?», demande plus loin Aurélia Amri, à «un patient zéro», celui qui, signalé par son médecin, va être au cœur des investigations.

«Cela se passe bien en général, les gens comprennent la démarche», explique cet agent d'accueil, également volontaire pour «aider à détecter les cas de Covid». C'est le deuxième volet du triptyque «tester, tracer, isoler» décidé par le gouvernement pour la sortie du confinement. Chaque personne croisée dans la rue ne devient pas un cas contact. «La notion de cas contact est très cadrée, il y a des règles et des critères qui ont été déterminés», explique Aurélie Alouane, responsable opérationnelle de la plateforme.

Il faut avoir eu un contact direct à moins d'un mètre de la personne malade, ou dans un espace confiné, pendant plus de quinze minutes et sans protection. Si la personne est asymptomatique, elle doit faire le test sept jours après son contact avec la personne malade et se confiner en attendant. Si elle vit avec la personne malade, le test est à faire plus rapidement. Les personnes contactées par la CPAM peuvent aller sans ordonnance acheter des masques à la pharmacie et faire le test dans un laboratoire.

(L'essentiel/afp)