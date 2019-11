«La mobilité, bien plus que le train et la voiture»

Mardi matin, le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, a reçu la cheffe du gouvernement régional de Rhénanie-Palatinat au château de Senningen. La coopération transfrontalière était à l'ordre du jour. La demande récurrente de l'État voisin du Grand-Duché en faveur d'une compensation fiscale pour les nombreux travailleurs frontaliers n'a pas été abordée, du moins officiellement, lors de cette rencontre. Dans son discours, Xavier Bettel a notamment salué «la coopération étroite et confiante» avec la cheffe du gouvernement régional de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, qui fonctionne toujours «malgré quelques défis à relever».

Parmi ces défis, on citera l'augmentation constante du trafic routier. L'année dernière, le nombre de frontaliers en provenance de Rhénanie-Palatinat s'élevait à 33 000. «Le marché du travail au Luxembourg est très attractif. Nous nous efforçons à supprimer les obstacles administratifs liés à la mobilité professionnelle transfrontalière», a expliqué la ministre-présidente Malu Dreyer. De son côté, Xavier Bettel a souligné qu'il s'agissait de bien plus que de «mesures individuelles», telles que l'amélioration des horaires. «La mobilité, c'est bien plus que la voiture ou le train», a t-il ajouté, citant les efforts du gouvernement en matière de télétravail en exemple. Lors de la réunion, il n'a cependant pas été fait mention de mesures concrètes pour surmonter les difficultés fiscales. Des solutions seraient néanmoins à l'étude.

Raccorder la Grande Région à la Deutsche Bahn

L'autre grand sujet a été le raccordement de la Grande Région au réseau de transport à longue distance de la Deutsche Bahn. Des deux côtés, on s'accorde à dire qu'il faut mettre cela en place bien avant 2030, comme cela a été prévu initialement. Malu Dreyer est d'avis qu'on doit donner la préférence au modèle ferroviaire allemand, qui continue de faire ses preuves dans la Grande Région.

À l'ordre du jour figurait également la question de la centrale nucléaire française de Cattenom. Xavier Bettel a qualifié le réacteur comme «un risque pour la sécurité de nos concitoyens. C'est ce que nous disions hier, ce que nous disons aujourd'hui et ce que nous dirons encore demain», a t-il martelé. Du côté allemand, on est également «contre l'allongement de la durée d'exploitation». De concert avec le Grand-Duché, l'Allemagne appelle le gouvernement français à «réduire la production d'énergie nucléaire, tel que le prévoit la loi française sur la transition énergétique». Malu Dreyer a souligné que la Rhénanie-Palatinat, la Sarre et le Luxembourg devaient absolument «aller dans le même sens» dans ce domaine.

(dm/L'essentiel)