La maison Ponzoni échoue en finale du Grand Est

La maison Ponzoni ne représentera pas la région Grand Est dans le cadre de l'émission «La meilleure boulangerie de France» (M6). La boulangerie située à Villerupt n'a ainsi pas été sélectionnée par Bruno Cormerais, boulanger et présentateur de l'émission, et Norbert Tarayre, cuisinier et animateur. La grande finale nationale aura lieu à Paris.

Pour mémoire, la Meurthe-et-Moselle et le Luxembourg avaient été à l'honneur sur M6, mercredi. En compétition avec un confrère de Chaligny (54), Xavier Ponzoni, un ex-électricien au Luxembourg, avait remporté le duel du jour, en jouant à fond la carte du Grand-Duché.

(L'essentiel)