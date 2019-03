Une scie ensanglantée vue chez le suspect

Selon Le Parisien-Aujourd'hui en France, une scie «tachée de sang» a notamment été retrouvée dans la cave de Jean-Marc Reiser. Un pantalon taché de sang, ainsi que des chaussures avec de la terre et du sang, ont également été retrouvés dans sa cave et sa voiture, selon le journal, qui rappelle que le téléphone de Sophie Le Tan avait été repéré pour la dernière fois le 7 septembre, jour de sa disparition, près d'un gravière au nord de Strasbourg.

L'étudiante strasbourgeoise de 20 ans était partie le 7 septembre visiter un appartement à Schiltigheim, près de Strasbourg, et reste depuis introuvable, malgré les fouilles des enquêteurs et plusieurs «battues citoyennes» dans la région. Jean-Marc Reiser reste l'unique suspect dans cette disparition et clame son innocence. Jeudi matin, il était «assez serein» avant sa deuxième audition par la juge d'instruction, a indiqué l'un de ses avocats.

Les proches veulent des réponses

«Il a prévu de parler» et est «assez serein, comme lors du premier interrogatoire» le 5 octobre, a déclaré Me Pierre Giuriato avant l'audition au tribunal de Strasbourg. «Les principales questions (de la juge Eliette Roux) vont se porter sur (...) les résultats de certaines expertises dont je ne peux pas vous parler», a-t-il ajouté. Selon lui, l'audition, prévue à partir de 9h15 devait être «assez longue».

«Il n'est pas question de modifier des déclarations», a insisté l'autre avocat de M. Reiser, Me Francis Metzger, alors que le suspect, en dépit d'éléments troublants, dit n'avoir rien à voir avec la disparition de la jeune étudiante. Jeudi matin, une dizaine de membres du collectif de soutien aux proches de la jeune femme étaient présents devant le tribunal.

(L'essentiel/afp)