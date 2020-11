Le ski alpin à la station de Ventron, c'est fini

https://t.co/CODZVL0AsO Faute de neige, la station de ski de Ventron se reconvertit vers un tourisme de bien-être. #Ventron #Ski #tourisme4saisons — viàVosges (@viaVosges) November 20, 2020

La station, qui a notamment vu débuter le slalomeur français Clément Noël, sera fermée cet hiver et son activité de ski alpin ne reprendra plus, du fait des «évolutions climatiques», a indiqué Thibaut Leduc, le dirigeant de la société familiale Leduc, exploitante de la station. Celle-ci est située à une altitude comprise entre 870 et 1 100 mètres.

La diminution de l'enneigement a réduit d'année en année les jours d'ouverture des pistes et par conséquent les recettes, face à des besoins croissants d'investissements, a expliqué M. Leduc. La «remise à niveau» de la station, notamment en l'équipant de canons à neige, aurait coûté «5 à 6 millions d'euros» alors que son chiffre d'affaires se situe «autour de 4 millions d'euros», a-t-il précisé.

«La saison dernière (2019/2020), on n'a ouvert que le 8 février et on a tourné seulement 25 à 30 jours», a-t-il encore rappelé. Le domaine skiable de la station, dénommée «de l'Ermitage Frère Joseph», comprend 9 kilomètres de pistes. Selon l'estimation de M. Leduc, sa fréquentation a atteint 66 000 journées-skieurs la saison dernière, en baisse d'un peu plus de 10% par rapport aux statistiques remontant à 2011/12.

L'hôtellerie-restauration, la plus pourvoyeuse d'emplois

La pratique du ski nordique se poursuivra et une organisation sera mise en place pour maintenir une offre locale pour l'apprentissage du ski alpin, a complété François Vannson, président (LR) du conseil départemental des Vosges. La station va se réorienter vers de l'activité de toute saison autour du «bien-être» et de la nature, en s'appuyant sur la montée en gamme de son hôtellerie d'ici à 2022, a repris M. Leduc

«Il faut pouvoir travailler toute l'année, quel que soit le climat et la météo, et c'est l'hôtellerie-restauration qui le rend possible», a-t-il souligné. L'hôtellerie-restauration est également l'activité la plus pourvoyeuse d'emplois, avec 35 permanents contre deux pour le ski, et le projet de développement devrait en doubler les effectifs, a ajouté le patron de la station. Ce projet hôtelier «paraît très pertinent» en reposant sur des «prestations de qualité», et recevra l'aide financière du conseil départemental, a commenté M. Vannsson.

(L'essentiel/afp)