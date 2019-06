Les consultations transfrontalières facilitées

Les soins médicaux vont être facilités pour les Allemands et les Français habitant de part et d’autre de la frontière, au niveau du Land de Sarre. Un accord a en effet été conclu mercredi entre les autorités et les hôpitaux respectifs. Un patient pourra consulter de l’autre côté de la frontière et se faire rembourser facilement, quelle que soit la caisse à laquelle il cotise.

Côté allemand, l’accord vaut pour le moment pour une partie de la Sarre. Côté français, il est valable dans plusieurs zones de l’est de la Moselle, notamment Forbach et Sarreguemines. Pour les domaines médicaux concernés (urgences, neurologie, cardiologie,…), le patient n’aura plus besoin d’une autorisation avant d’aller consulter à l’étranger. Il est prévu d’étendre l’accord aux maternités, à la médecine nucléaire et à la rééducation.

(L'essentiel/dpa)