Partis pour de l'Urbex, ils tombent sur un cadavre

Partir à l'aventure et à la découverte de lieux abandonnés peut parfois vous réserver de drôles de surprises. Mike et deux de ses amis néerlandais l'ont appris à leurs dépens, le samedi 23 octobre 2021, dans le nord de la Province de Luxembourg. Alors qu'ils partaient pour faire de l'Urbex (NDLR: exploration urbaine), révèle ce mardi SudInfo, ils sont tombés sur... un cadavre!

Après avoir pénétré à l'arrière d'un bâtiment situé à Vecpré dans la commune de Rendeux, les trois amis sont tout d'abord tombés sur des bouteilles de soda et des bouteilles remplies d'urine, expliquent-ils au quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad. «Nous sommes ensuite tombés sur un matelas et lorsque nous avons soulevé la couverture, il y avait un cadavre. Cela sentait très mauvais et il y avait des asticots partout».

Interrogée par L'Avenir Luxembourg, la propriétaire du bâtiment explique que son fils était rentré à l'intérieur de cette maison, en juillet dernier, et qu'il avait eu l'impression que quelqu'un y logeait de temps en temps. Selon le parquet, cette personne est décédée, «il y a un certain temps» et elle n'a pas encore pu être identifiée.

(fl/L'essentiel )