Les gens du voyage ont quitté Longlaville

Présents depuis une quinzaine d'années sur une aire d'accueil située le long de la route reliant Mont-Saint-Martin à Longlaville, plusieurs dizaines de gens du voyage ont visiblement décidé de quitter cet endroit situé en France et tout près des frontières luxembourgeoise et belge, indique le journal La Meuse, ce mercredi.

Alors qu'ils faisaient véritablement partie du paysage près de la route départementale qui longe la Chiers et qui permet également de rejoindre Rodange au Grand-Duché, «les gens du voyage ont levé le camp depuis la mi-janvier», a indiqué Serge De Carli, maire de la commune voisine de Mont-Saint-Martin.

L'élu français a également précisé au quotidien régional belge «qu'une nouvelle aire d'accueil plus spacieuse verrait bientôt le jour à proximité d'Athus». Des dizaines de caravanes se trouvaient en effet sur l'endroit occupé depuis plus de dix ans et il a confirmé que «la surface et le nombre d'emplacements devaient être dédoublés» pour «éviter qu'ils ne s'entassent les uns sur les autres».

(L'essentiel)