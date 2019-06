Tué de 150 coups de couteau, sa femme noyée

Deux hommes et une femme sont jugés depuis ce mardi devant la cour d'assises d'Arlon, rapporte la presse belge. Ils sont accusés d'avoir tué un couple il y a trois ans. Ainsi, le 12 août 2016, un homme et sa femme, tous deux âgés de 26 ans, avaient été retrouvés morts à Rendeux. L'homme a été tué de près de 150 coups de couteau et sa compagne a été noyée dans la baignoire. La scène s'est déroulée alors que le jeune enfant du couple se trouvait aussi dans la maison.

Alors que la première hypothèse de l’enquête avait été celle d’un drame conjugal, de nombreux mouvements bancaires suspects ont été repérés dans les jours suivants sur les comptes des victimes. L’argent semblant dès lors être un mobile du meurtre, alors qu'une rumeur faisait état que le couple était « millionnaire». C'est ce qui a poussé les deux prévenus à se rendre à son domicile le 11 août 2016, dans le but de commettre un vol. La suspecte n'était pas présente au moment des faits mais elle est poursuivie pour l'usage des cartes bancaires.

Le trio doit désormais répondre de vol avec circonstances aggravantes de meurtre. Tous trois risquent la réclusion à perpétuité.

(L'essentiel)