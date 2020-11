Châlons-​​en-​​Champagne se bat contre le déclin

Des fonctionnaires, du cirque, et des fonds pour rebondir: désertée par ses 3.000 militaires et privée de son statut de capitale administrative de la défunte région de Champagne-Ardennes, Châlons-en-Champagne s'est lancée dans une «contre-offensive» pour ne pas céder au dépérissement. Pour cette ancienne préfecture de région, le coup de grâce remonte à 2016, avec le départ du 1er régiment d'artillerie de marine. «Avec les familles, cela représentait environ 2 000 personnes» se désole encore le maire LR Benoist Apparu, qui entame son deuxième mandat.

Ville de garnison avec 3 000 militaires en 1991, Châlons venait de perdre l'année précédente son statut de capitale et de préfecture de région, avec la disparition de la région Champagne-Ardenne. «La fin du conseil régional, c'est environ 400 emplois de perdus», chiffre Benoist Apparu, avec le départ de «centres de décisions importants» comme la Direction régionale des affaires culturelles) ou le Secrétariat général aux affaires régionales.

Moins de 50 000 habitants

Le déclin s'affiche sur les portes et fenêtres murées des immeubles de l'ancienne cité militaire. Le portail cadenassé de l'ancienne caserne Corbineau est mangé par les mauvaises herbes. Et si le mess des officiers a été transformé en un élégant «mess des entrepreneurs», abritant les services économiques de la Ville et l'association des commerçants, celui des sous-officiers arbore une façade disjointe. «Le départ de l'armée et de la région laisse une sensation bizarre. Châlons est bien moins vivante qu'avant, avec beaucoup de commerces vides» décrit Fabrice Minuel, un ami de Cabu, le célèbre enfant du pays assassiné dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015.

Désormais passée sous la barre des 50 000 habitants, la ville ne s'avoue toutefois pas vaincue et vient d'enregistrer une première victoire dans ce que son maire décrit comme une «contre-offensive». À partir de septembre 2021, elle pourra compter sur du sang neuf, avec l'arrivée, confirmée début septembre par le Premier ministre Jean Castex, de cent fonctionnaires détachés du ministère de l’Économie et des Finances, dans le cadre de la décentralisation des services de finances publiques.

L'ancienne caserne Chanzy est en voie de réhabilitation pour leur arrivée. Lors de sa venue, Jean Castex a aussi confirmé la construction d'ici à 2025 d'une prison dans l'ancienne caserne Corbineau.

Rayonner au delà du Grand Est

«On se bat pour maintenir notre statut de ville administrative. C'est notre histoire depuis 400 ans, notre ADN. 45% de la population active est fonctionnaire» rappelle le maire. Grâce à son Centre national des arts du cirque, implanté depuis 1985, la ville vient aussi d'être labellisée Pôle National Cirque. Cela doit «permettre aux artistes de s'ancrer davantage dans le territoire et de créer une dynamique. Nous travaillons avec des compagnies invitées et cela enrichit la vie locale. C'est un label qui doit rayonner au delà de la région Grand Est», affirme Jean-Marie Songy, directeur artistique du Pôle.

Qui évoque des possibilités de création d'emplois: «on peut faire venir par exemple des entreprises liées au cirque ou au spectacle vivant comme la fabrication d'agrès». Autre manne, les 70 millions d'euros du Contrat de Redynamisation du Site de Défense (30 millions de l'Etat et 40 des collectivités locales), qui doit permettre de créer à terme environ 1 200 emplois, «principalement dans le privé» selon le maire.

«On nous chante "Tout va très bien" mais on ne veut pas regarder la vérité en face: la ville se paupérise», nuance toutefois Bruno Forget, commissaire général de la Foire de Châlons. Un pessimisme nourri notamment par la crise sanitaire: en septembre, l'annulation de la Foire, deuxième foire agricole de France attirant plus de 200 000 visiteurs, a été un nouveau et violent coup de massue.

(L'essentiel/afp)