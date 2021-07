Le rendez-​​vous des fêtards était fixé à Audun-​​le-​​Roman

Action/Réaction...informée d'un " projet X " ce lundi soir sur le Pays-Haut, malgré interdiction préfectorale , la @Gendarmerie de Val de Briey a pris les devants...et les moyens ✅ @Prefet54 @PrefetZoneEst @Departement54 @reserves_gend @Forcesaeriennes https://t.co/RATn0PCtbV — Gendarmerie de la Meurthe-et-Moselle (@Gendarmerie_054) July 6, 2021

Les jeunes avaient sans doute oublié que les forces de l'ordre sont aussi connectées aux réseaux sociaux: leur invitation «secrète» à se retrouver sur le parking d'un supermarché d'Audun-le-Roman, lundi soir, a été repérée par la gendarmerie de Val de Briey. Les militaires se sont mis en place quelques minutes avant les premières arrivées et ont intercepté les jeunes... et certains parents, indique Le Républicain lorrain.

«Ils ne savaient pas à quel type de soirée leurs enfants allaient participer», a confié le patron des gendarmes du Pays-Haut, à nos confrères. «On les a sensibilisés par rapport à ça, ainsi que les quelques jeunes majeurs venus en voiture avec d’autres mineurs».

Les gendarmes ont quadrillé la commune où les jeunes s'étaient donné rendez-vous, soutenus par un hélicoptère et la police nationale. On ignore encore où devait se tenir cette fête «secrète» et qui étaient les organisateurs.

(L'essentiel)