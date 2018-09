La SPA sauve neuf chiens en Moselle

Après avoir reçu un mail anonyme, des représentants des refuges SPA d’Arry (près de Metz), de Thionville, de Forbach et Sarreguemines prennent les choses en main, mardi dernier, et se rendent à Brettnach, au nord-est de Metz, non loin de la frontière allemande, rapportent nos confrères du Républicain Lorrain.

Sur place, stupéfaits, ils découvrent dix chiens de race Border Collie, enfermés dans de petites cages individuelles, dans une grange, plongée dans le noir dont la porte et les fenêtres ont été calfeutrées avec du polystyrène pour étouffer les aboiements des bêtes. Sur le sol, une trentaine de centimètres d’excréments et une «odeur, terrible, qui pique les yeux».

Impossible pour les amoureux des animaux de laisser les chiens sur place. Sauf que le propriétaire des lieux, un homme plutôt âgé ne parlant que l’allemand, ne l’entend pas de cette oreille. Le ton monte vite et seule l’intervention des gendarmes de Boulay convainc l’éleveur de laisser partir neuf chiens. Cinq seront chouchoutés à Thionville, puis à Arry, faute de place, quatre seront choyés à Sarreguemines. Aucune plainte n’a été déposée pour le moment mais la SPA suit le dossier de près.

(L'essentiel)