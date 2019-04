21 migrants trouvés dans un camion frigorifique

Ces 21 personnes, dix hommes, six femmes et cinq enfants, de nationalité iranienne et irakienne, ont été prises en charge par les secours, a précisé la préfecture. Certaines de ces personnes sont sous le coup d'obligations de quitter le territoire français, délivrées par d'autres départements que la Meuse, a-t-elle ajouté.

Le camion frigorifique, immatriculé en Pologne, circulait sur l'A4 à hauteur de Nixéville-Blercourt, dans le sens Paris-Metz. Les 21 migrants découverts ont chacun été examinés par un médecin et conduits à l'hôpital de Verdun. La préfecture de la Meuse va désormais étudier le cas de chacun d'entre eux.

(L'essentiel/afp)