Un couple retrouvé sans vie à son domicile

Deux personnes, un homme et une femme, ont été retrouvés morts dimanche à leur domicile à Faulquemont (Moselle), rapporte la presse française. Les deux victimes, qui vivaient en couple dans cette ville située à l'est de Metz, sont âgées entre 40 et 60 ans, note France Bleu Lorraine Nord.

Les pompiers et les forces de l'ordre se sont rendus sur place. Une enquête a été lancée, afin de déterminer s'il s'agit d’un homicide, d’un suicide ou d’un accident.

(L'essentiel)