Le blocage de l'université se poursuit à Metz

À la question «Approuvez-vous la fin du blocage et des entraves à la tenue des examens?», 1 899 étudiants ont répondu «oui», 528 «non» et 133 ne se sont pas prononcés sur un total de 8 238 inscrits, soit une participation de 31%, a indiqué dans un communiqué l'Université de Lorraine. «Je demande la levée immédiate des blocages et occupations par leurs auteurs pour permettre à toutes et tous de reprendre le travail sereinement», a écrit le président de l'université, Pierre Mutzenhardt.

«Outre le nombre important d'épreuves, le respect des délais de convocation impose de maintenir les examens aux dates prévues pour pouvoir achever la seconde session au 30 juin et permettre ainsi aux étudiants de libérer leur logement et de travailler pendant l'été s'ils le souhaitent», a-t-il ajouté, rappelant que «les échéances approchent très vite». «On boycotte le vote qui s'apparente plus à un plébiscite car il n'y a pas de débat», avait annoncé dans la matinée Jérémy Têtu, porte-parole de l'Unef à Metz.

«La fin d'une fac ouverte à tous et toutes»

Environ 500 étudiants ont assisté à une assemblée générale jeudi au cours de laquelle le blocage des bâtiments d'Arts, Lettres et Langues et Sciences humaines et sociales a été reconduit, avec, au total, 234 voix pour et 186 contre. Selon l'Unef, les participants ont également adopté «le blocage total» du campus, qui abrite entre autres, en plus des deux bâtiments bloqués depuis les 6 et 11 avril, celui de Droit, Économie et Administration, un IUT et une école d'infirmières.

«La loi reconnaît le droit d'expression des étudiants mais ne reconnaît pas le droit d'entraver le fonctionnement de l'université», a prévenu M. Mutzenhardt. Les étudiants opposés à la loi Orientation et réussite, qui instaure, selon eux, une sélection à l'entrée à l'université, ont «lancé un appel à la mobilisation pour qu'on puisse tenir pendant les vacances (qui commencent vendredi soir, NDLR)», a dit M. Têtu.

«La fac de demain, c'est l'impossibilité de réussir lorsqu'on est étudiant salarié, étudiant précaire, l'impossibilité de s'épanouir dans la filière que l'on souhaite. C'est la fin d'une fac ouverte à tous et toutes, la fin d'une fac émancipatrice», a-t-il regretté. À Nancy, environ 500 étudiants se sont réunis jeudi pour voter la poursuite du blocage du campus Lettres et Sciences humaines, débuté le 22 mars.

