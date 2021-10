En prison pour un jet de tomates sur des policiers

Un jeune manifestant a été condamné à deux mois de prison ferme pour avoir lancé des tomates et un pétard en direction de policiers lors de la manifestation anti-pass sanitaire du 25 septembre à Nancy, a annoncé samedi le parquet. L'homme, né en 1993, a également interdiction de manifester dans le centre-ville pendant un an. Il avait été interpellé lors de cette manifestation et placé en garde à vue pour «violences volontaires sans ITT sur personnes dépositaires de l'autorité publique», a précisé le procureur de la République François Pérain.

Un autre manifestant, né en 1996, a lui aussi été interpellé pendant cette manifestation: il a reconnu avoir jeté une tomate et un caillou, «qui par ricochet avait touché un policier dans le dos, ainsi qu'une bouteille d'eau», a ajouté le parquet de Nancy. Ce jeune homme est «sous curatelle» et dans l'attente d'un rapport d'expertise psychiatrique, «obligatoire» selon le parquet. Il a été placé en détention provisoire et sera jugé le 3 novembre.

(L'essentiel/afp)