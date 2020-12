Metz, ville la plus «foot» de la région Grand Est

Le classement dévoilé mardi par l'hebdomadaire France Football est «basé sur des critères objectifs et subjectifs», prévient le magazine, qui s'est donné pour ambition de déterminer les villes les plus concernées par le football en France.

À la frontière française du Luxembourg, les regards se sont forcément portés sur les clubs du Grand Est. Il apparaît que la ville de Metz est la plus contaminée par le virus du ballon rond! La capitale de la Lorraine, portée par le FC Metz, est à la 13e place du classement, juste devant... Strasbourg. La plus grande ville de l'est de la France «subit» son effet grande taille malgré l'engouement des supporters toujours présents en nombre pour soutenir le Racing à la Meineau.

[LIGUE 1] ⚽️ Le FC Metz 1ère ville de foot de la @regiongrandest pour @francefootball

devant Strasbourg, Reims et Nancy !!!

Le Grand Est est Grenat ! ⬇️ pic.twitter.com/HvtBhnO4PK — Socios FC Metz ☨ (@sociosfcmetz) December 8, 2020

Metz bénéficie de son statut de club historique, vice-champion de France en 1998 et qui dispute actuellement sa 62e saison en Ligue 1. Si la différence entre Metz et Strasbourg n'est que d'une seule place, Nancy est plus loin dans le classement, à la 23e place.

Un classement dominé assez largement par Saint-Étienne, assurément la cité la plus «foot» de France. La ville des Verts devance Lens, Lyon et Marseille. À noter l'étonnante 9e place de Sochaux-Montbéliard. Malgré le PSG et ses stars (Neymar, Mbappé...), Paris n'est que 11e...

(th/L'essentiel)