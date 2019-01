Une brebis donne naissance à six agneaux

Rarissime, une brebis met au monde six agneaux à Vaux-sur-Sûre https://t.co/fYQ9b7mDyI — Nathalie Husquin (@NathalieHusquin) 17 janvier 2019

Isabelle et Olivier Meyder sont aux anges. Ces deux vétérinaires, éleveurs à leurs heures perdues à Juseret (BE) près de la frontière luxembourgeoise, ont eu la joie de voir une de leur brebis donner naissance à... six petits, relate La Meuse. Un fait rarissime, qui s'explique par la race des moutons en question. Les «swifter» sont ainsi connus pour être particulièrement fertiles.

Sur les six petits, cinq sont des femelles. Malheureusement, l'un des agneaux n'a pas survécu. Trois sont en bonne santé, et les deux autres sont chouchoutés par le couple, qui se charge de leur donner le biberon et de les tenir au chaud sous une lampe UV.

Cette portée exceptionnelle pourrait en cacher d'autres. Isabelle et Olivier ont d'autres brebis swifter qui doivent agneler dans les prochaines heures... À suivre!

(th/L'essentiel)