Une poursuite avec la famille dans la voiture

Tout a débuté lorsqu'un automobiliste a grillé un feu rouge, dans la nuit de samedi à dimanche à Sarrelouis, en Allemagne. La police se trouvant sur les lieux, l'individu de 27 ans a accéléré et semé ses poursuivants.

Mais peu après, il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté frontalement une voiture en stationnement. Les policiers ont alors remarqué que toute la famille se trouvait dans la voiture: deux enfants de sept et neuf ans ainsi qu'une femme enceinte de neuf mois.

À cause de l'accident, les passagers ont été hospitalisés. Mais personne n'a été gravement blessé, selon la police, y compris l'enfant à naître. Le conducteur avait consommé de l'alcool et des stupéfiants. Il a provoqué des dégâts s'établissant à plus de 30 000 euros.

(L'essentiel/dpa)