Le projet controversé de rocade suspendu

#GCO Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées à #Kolbsheim pour réclamer l'arrêt des travaux du #GCO pic.twitter.com/fNwo2GC6t5 — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) 15 septembre 2018

Le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu vendredi le permis d'aménagement d'un viaduc de 470 mètres situé sur le tracé d'un projet de rocade autoroutière controversé à l'ouest de la capitale alsacienne. Saisis en référé, les juges ont estimé que l’absence «d’étude d’impact actualisée« et «d'avis définitif» des Bâtiments de France étaient de nature «à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager» obtenu en octobre par Arcos, une filiale de Vinci.

«L’arrêté suspendu, dont la légalité n’a pas été jugée au fond, ne concerne pas les travaux en cours et n’entraîne donc pas l’arrêt du chantier», a réagi Arcos, concessionnaire de l'autoroute, dans un communiqué. L'association Alsace Nature avait introduit une requête à la suite de l'engagement des travaux de déboisement, qui ont nécessité l'évacuation lundi de 150 opposants d'une Zone à Défendre (ZAD) à Kolbsheim, à l'ouest de Strasbourg.

«Les insuffisances du dossier en termes d'études d'impact ont été mises au jour. Mais cette décision ne remet malheureusement pas en cause l'abattage des arbres qui va continuer», a expliqué à l'AFP Maurice Wintz, vice-président d'Alsace Nature. En octobre, Arcos avait obtenu du préfet le permis d'aménagement du viaduc, qui doit passer en bordure de la ZAD et du château de Koblsheim, où les coupes ont démarré mercredi malgré des tensions quotidiennes entre gendarmes et opposants.

❗️#Strasbourg #GCO : Les gendarmes protègent toujours le site évacué hier à #Kolbsheim. Respectez le périmètre de #sécurité et les consignes des forces de l'ordre. pic.twitter.com/P08Cq3ISJH — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 11 septembre 2018

Le projet de Grand contournement ouest (GCO) a pour but de délester l'autoroute A35 en absorbant le trafic du nord au sud de l'Alsace. La mise en service de cette rocade de 24 km, essentiellement payante, est prévue en 2021. Les opposants soulignent qu'il entraînera la disparition de nombreuses terres agricoles et la mise en danger d'espèces protégées, dont le grand hamster d'Alsace. «La justice fait son travail. On ne crie pas victoire, mais c'est un premier pas», s'est réjoui Martine Wonner, députée LREM opposée au projet. Une requête en référé contre l'arrêté préfectoral délivré à Arcos pour l'ensemble des travaux du contournement sera jugée mercredi par le tribunal administratif de Strasbourg. Une manifestation d'opposants au GCO est prévue samedi à 14h à Kolbsheim.

