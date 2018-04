Un motard très grièvement blessé près de Marche

Alors que les accidents de moto se succèdent au Grand-Duché ces derniers jours, un motard a aussi lourdement chuté, jeudi vers 18h30, près de Marche-en-Famenne, dans la province de Luxembourg. Le conducteur, un jeune de 25 ans originaire de Lignières, a perdu le contrôle de sa bécane alors qu'il dépassait un tracteur, rue de la Rochette, à Hollogne.

La moto est venue heurter la roue arrière du tracteur. Le jeune motard a été déséquilibré et a fini sa course sur le bas-côté de la route, rapportent les médias belges. Très grièvement blessé, il a été transporté au CHU de Liège, où il a été plongé dans le coma et opéré, souligne L'Avenir. Alors que son pronostic vital était engagé, le quotidien régional précise ce vendredi que ses jours ne sont plus en danger.

Selon les propos d'un témoin de l'accident, relayés par le parquet du Luxembourg, le jeune homme roulait à une vitesse excessive. Aucune trace de freinage n'était visible sur le lieu de l'accident. Le conducteur du tracteur, lui, sera entendu dans les prochains jours.

(L'essentiel)