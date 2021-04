Une auto «s'envole» dans un arbre, cinq blessés

Le choc a été si violent que l’un des deux véhicules a été projeté dans des arbres, sur la D130 à Valleroy, ce lundi soir vers 23 h. Publiée par Le Républicain Lorrain - Briey et Jarny sur Mardi 27 avril 2021

Les secours ont été appelés lundi soir vers 23h, après un spectaculaire accident impliquant deux voitures survenu à Valleroy (Meurthe-et-Moselle), à l'intersection des routes départementales 130 et 613. Si les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues, la collision entre les deux véhicules a fait cinq blessés, dont une jeune fille dans un état grave, rapportent nos confrères du Républicain Lorrain.

La violence du choc a été telle qu'un des deux véhicules a été projeté dans les airs et a fini sa course dans un arbre. Parmi les cinq blessés, une jeune passagère a été plus gravement atteinte. Elle a dû être désincarcérée, soignée sur place puis conduite à l'hôpital Maillot du Val de Briey, avant d'être finalement transportée par hélicoptère, à l'hôpital central de Nancy.

(pp/L'essentiel)