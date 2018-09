Claude-​​Bernard déménagera en 2022

L'hôpital-clinique Claude-Bernard, installé depuis tout juste un demi-siècle à Metz, déménagera d'ici quatre ans au nord de la capitale messine. Ses responsables ont annoncé avoir choisi la commune de Maizières-lès-Metz pour bâtir un tout nouvel établissement doté des dernières technologies médicales.

«Nous voulons aller vite et créer une des plus belles cliniques de France», a indiqué au Républicain Lorrain Thierry Chiche, président du groupe Elsan, propriétaire de Claude-Bernard. Le choix de Maizières-lès-Metz a été réalisé après l'étude d'une trentaine de propositions. Si Woippy semblait un temps tenir la corde, c'est finalement la première commune citée qui a raflé la mise.

Le futur hôpital devrait notamment miser sur la médecine ambulatoire. Les blocs opératoires seront plus grands et disposeront de matériels plus performants. Pour l'heure, l'architecture du nouveau bâtiment n'est pas encore connue. La clinique devrait néanmoins s'étendre sur 30 000 m², auxquels s'ajouteront 15 000 m² de locaux réservés à l'imagerie médicale, les laboratoires et les consultations médicochirurgicales.

(L'essentiel)