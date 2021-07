Masque obligatoire en extérieur de Longwy à Nancy

Masque en extérieur, le retour. La préfecture de Meurthe-et-Moselle a décidé d'imposer le port du masque en extérieur dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants où le taux d'incidence dépasse 50 cas pour 100 000 habitants, de 9h à minuit, pour toutes les personnes de plus de 11 ans, à partir de jeudi. Sont donc concernés Mont-Saint-Martin et Longwy, le bassin de Pont-à-Mousson ou encore le Grand Nancy.

«L’épidémie de Covid-19 se trouve dans une dynamique d’accélération dont il convient de freiner la progression. En outre, les rassemblements de personnes dans l’espace public augmentent le risque de non-respect des règles de distanciation sociale. De plus, dans les communes de plus de 5 000 habitants, la densité de population, l’activité économique et les transports collectifs créent les conditions d’un nombre plus important d’interactions sociales qui favorisent la propagation du virus», a justifié la préfecture dans un communiqué transmis mercredi après-midi.

Le taux d'incidence est de 48,6 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans l'ensemble du département, mais la couverture vaccinale progresse avec 56,1% de la population ayant reçu une première dose, précise la préfecture. 42,8% des habitants du département frontalier du Luxembourg sont complètement vaccinés.

(L'essentiel)