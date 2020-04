Une panne d'essence met fin à la course poursuite

Un contrôle de police a failli mal tourner, mardi soir à Maizières-lès-Metz, à quelques kilomètres au nord de Metz. Comme l'indique Le Républicain Lorrain, un véhicule avec à son bord trois personnes, a donné du fil à retordre aux fonctionnaires. Les policiers municipaux ont en effet pris en chasse la voiture, dont le conducteur a commis de très nombreuses infractions (excès de vitesse, feu rouge grillé, etc.).

La course poursuite s'est ensuite dirigée vers Talange, à une vitesse estimée à 160 km/ par les policiers municipaux. Là, le véhicule a grillé un nouveau feu rouge et les occupants ont semble-t-il jeté de petits sachets blancs par les fenêtres de la voiture. Un peu plus loin, trois personnes ont même essayé d'empêcher les policiers de passer, à l'aide de containers à roulettes.

Un des passagers du véhicule a réussi à prendre la fuite, en sortant du véhicule en marche, dans un virage. Finalement, c'est... une panne d'essence qui a contraint le conducteur, un Hagondangeois de 25 ans, à s'arrêter. Son passager, un jeune homme de 18 ans originaire de Maizières-lès-Metz, a été arrêté en possession d'un morceau de résine de cannabis. Les deux individus ont été placés en garde à vue, le troisième occupant de la voiture court toujours.

(pp/L'essentiel)