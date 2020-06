L'aéroport de Charleroi prend la température

Les vols reprennent le 15 juin prochain à l'aéroport Brussels Sud Charleroi. Pour ce faire, des mesures de précautions sont prises, en partenariat avec la Croix-Rouge belge. Ainsi, la température de tous ceux qui veulent entrer dans l'aéroport sera contrôlée via une caméra thermique.

Une tente sera installée devant le terminal à cet effet. Le flux sera constant, les passagers devant simplement passer devant la caméra, sans s'arrêter. Deux personnes de la Croix-Rouge seront là pour assister les passagers en cas de besoin. Si les passagers affichent plus de 38°C, leur température sera prise une deuxième fois, avec un thermomètre auriculaire. Une troisième prise de température est ensuite prévue, avec un thermomètre sous le bras. Si le passager affiche à chaque fois plus de 38°C, il ne pourra pas entrer dans l'aéroport et sera invité à voir un médecin.

La Croix-Rouge sera aussi là pour inviter les passagers à se désinfecter les mains avec les distributeurs de gel hydroalcooliques prévus dans l'aéroport.

