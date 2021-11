20 ans de prison requis contre le beau-​​père de Tony

Une peine de 20 ans de réclusion a été requise, vendredi en appel, devant la cour d'assises des Ardennes contre Loïc Vantal, le beau-père du petit Tony mort à l'âge de 3 ans en 2016 sous ses coups, et six ans de prison ferme contre la mère. L'avocat général Bruno Fayard a requis la même peine que celle infligée au beau-père en première instance en février, assortie de «deux tiers de sûreté». En février, l'avocat général avait requis 30 ans.

«Vous allez voir que j'ai changé mon fusil d'épaule dans ce dossier», «ce qui a changé, c'est mercredi soir avec l'expert qui affirme que l'accusé ne ment pas. Je ne peux pas vous demander 30 ans... Cela m'a secoué!», a lancé Bruno Fayard. Il a requis six ans de prison ferme avec mandat de dépôt contre la mère de Tony, 19 ans au moment des faits, poursuivie pour non-dénonciation de mauvais traitements et non assistance à personne en danger: deux ans de plus que sa condamnation en première instance.

Éclatement de la rate et du pancréas

«Vous avez été condamnée trop légèrement à mon goût», «j'affirme que vous n'étiez pas sous emprise», lui a-t-il lancé. À l'ouverture lundi de leur procès en appel, les deux accusés avaient reconnu les faits. Présentée par les experts comme immature et sous l'emprise de Loïc Vantal, la mère n'a jamais dénoncé les coups malgré les nombreuses interrogations et inquiétudes que formulaient très régulièrement ses proches ainsi que le père et la grand-mère paternelle de Tony, parties civiles au procès.

L'enquête avait montré que les insultes, les gifles et coups de poing avaient débuté dès l'arrivée de Loïc Vantal chez la mère de Tony en septembre 2016, avec une dramatique intensification des violences la semaine précédant la mort. Tony est décédé à l'hôpital d'un éclatement de la rate et du pancréas datant de 48 heures. L'autopsie a mis en évidence 60 ecchymoses dont 23 à la tête.

(L'essentiel/afp)