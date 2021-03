Florentin a dit «oui» «au premier regard» à Jennifer

Sélectionnés pour l’émission «Mariés au premier regard», avec «une compatibilité de 78,7%», Jennifer et Florentin, agent de sécurité au Luxembourg, se sont mariés, ce dimanche soir, sur l’antenne de la chaîne belge RTL-TVI. Moins serein que sa future fiancée à l’approche de son mariage dans l’épisode de la semaine précédente, Florentin, 28 ans, a finalement sorti le grand jeu avant de se présenter devant le bourgmestre de la commune de Habay, non loin du Grand-Duché.

Très émotive et très touchée par une première lettre de Florentin, Jennifer, 29 ans, originaire de Bruxelles, a tout d’abord passé la nuit dans un hôtel situé dans la commune d’Arlon, le long de l’E411 et visible quotidiennement par tous les frontaliers qui se rendent au Luxembourg via l'autoroute E411. Soutenu par sa maman, son beau-père et ses deux meilleurs amis, Florentin s’est montré confiant, et une avec nouvelle coupe de cheveux, face à la caméra avant d’avoir l’occasion de rencontrer sa promise.

«On va bien s’amuser»

Déstabilisée par son papa, quelque peu réticent face à l’expérience surréaliste de l’émission «Mariés au premier regard», Jennifer s’est finalement laissée aller, malgré un stress difficile à dissimuler. «Elle est tout ce que je voulais», n’a pas hésité à affirmer Florentin lorsqu’il a découvert Jennifer pour la toute première fois. «Quand je l’ai vue, directement, c’était oui». «Son sourire m’a mise à l’aise, directement», a répliqué Jennifer, rapidement sous le charme de l’agent de sécurité.

Très rapidement complices, le deux jeunes tourtereaux ont dévoilé leurs qualités et leurs défauts dès le premier trajet dans la voiture qui les emmenait à leur première séance de photos. «Il y a une attirance entre nous et tout s’est fait tout seul», s’est encore félicité Florentin. «On ne triche pas et on le fait, car on en a envie». « Super à l’aise, avec lui, je sens que l’on va bien s’amuser», n’a pas hésité à souligner Jennifer, radieuse en robe de mariée. «Je ne pouvais pas attendre mieux, il est mignon, il est gentil… le feeling passe vraiment super bien». La suite au prochain épisode et probablement la traditionnelle lune de miel qui, on l'espère, s'annonce sous les meilleurs auspices.

