Accident mortel à l’est de Metz

Il était aux alentours de 16h mercredi quand le drame s’est produit: trois voitures sont entrées en collision sur la D603, à l’est de Metz, au niveau de la commune de Maizery. Selon le Service départemental d’incendie et de secours de Moselle (SDIS57), un homme est décédé sur place. Trois autres personnes ont été plus légèrement blessées et prises en charge par les secours.

L’homme décédé avait 33 ans et résidait dans un foyer de Thionville, selon nos confrères du Républicain Lorrain. Une femme enceinte a également été impliquée dans l’accident mais son état n’est pas préoccupant, elle a passé des examens de contrôles à l’hôpital de Mercy.

En 2017, 52 personnes ont perdu la vie sur les routes de Moselle (contre 47 en 2016, +10,6%).

(L'essentiel)