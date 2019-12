Le trafic SNCF encore très perturbé mercredi

Pas d'amélioration en vue concernant le trafic SNCF, mercredi. Sur la ligne Nancy-Metz-Luxemburg, un service minimum sera à nouveau mis en place, mais seuls 50 trains circuleront sur la journée, soit un peu plus d'un quart des trains mis en service en temps normal.

Un service normal sera proposé sur la ligne Longwy-Rodange-Luxembourg. Concernant le TGV, trois TGV circuleront dans le sens Metz-Paris (départs 6h50, 16h56 et 20h12 à Metz) et trois autres dans le sens Paris-Metz (départs 8h13, 16h10 et 18h40 à Paris). Luxembourg et Thionville ne seront pas desservis de toute la journée.

Au septième jour consécutif de la grève contre la réforme des retraites, seuls trois TER sur 10 et un TGV sur 4 seront en circulation au niveau national.

(th/L'essentiel)