Un épisode de pollution touche la Lorraine

Un épisode de pollution de type «Combustion» touche ce vendredi la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse, a indiqué dans un communiqué Atmo Grand Est, l'organisme chargé de la surveillance et la prévision de la qualité de l'air. Ce phénomène se caractérise par une concentration en particules fines PM10 majoritairement d’origine carbonée (issues de combustion de chauffage et/ou de moteurs de véhicules), précise l'organisme.

En cause, la persistance des conditions anticycloniques avec des vents faibles et les fortes amplitudes de températures entre la nuit/matin et la journée, qui favorisent l'accumulation et la hausse des concentrations des particules dans l'air. Des conditions qui ont conduit Atmo Grand Est à déclencher la procédure d'information et de recommandations sur tous les départements de l'ouest de la région Grand Est.

Cet épisode de pollution devrait se limiter à la journée de vendredi. L'organisme de surveillance annonce en effet la levée de l'ensemble des procédures réglementaires sur les départements du Grand Est, pour la journée de samedi.

(pp/L'essentiel)