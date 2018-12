Ils chassaient les hérissons pour les manger

C'est assez étonnant et c'est surtout interdit, mais la pratique est visiblement connue d'un public averti. Deux hommes d'une trentaine d'années ont été jugés, mercredi à Arlon, pour avoir chassé et mangé des hérissons dans le sud de la Belgique, révèle La Meuse Luxembourg, ce jeudi. «C'est une tradition chez les gens du voyage», ont tenté de se défendre les deux prévenus qui ont reconnu les faits commis entre 2015 et 2016.

Interdite également au Luxembourg et en France, la chasse aux hérissons est prohibée en Belgique, car le hérisson est «une espèce protégée menacée de disparation», rappelle encore La Meuse Luxembourg qui est également parvenue à recueillir le témoignage d'un des deux accusés. «Préparer à l'ail, un hérisson, est plus fin qu'un chevreuil et c'est meilleur qu'un steak», a reconnu Frank.

Une fois encore, c'est grâce aux réseaux sociaux que les faits sont remontés anonymement aux autorités belges. L'épouse d'un des deux prévenus aurait en effet expliqué sur Facebook comment capturer et ensuite préparer un bon repas à base de hérissons. Une pratique totalement interdite qui peut être punie en Belgique, conclut La Meuse, d'une peine de 5 ans de prison et de 50 000 euros d'amende.

(fl/L'essentiel)