La voiture de police roulait à 152 km/h en ville

Le fait divers avait provoqué une vague d'émotions en Sarre. Le samedi 16 février 2019, vers 6h30, une course poursuite s'était déroulée à Sarrebruck-Güdingen, tout près de la frontière avec la France, entre un véhicule de police allemand et une voiture immatriculée en France, dont le conducteur était manifestement ivre. Près de l’hippodrome de Güdingen, la voiture de police avait quitté la chaussée, percuté un panneau de signalisation et terminé sa course sur le toit.

L'accident avait été fatal à la passagère du véhicule, une policière allemande âgée de 22 ans, qui était décédée sur place. Le conducteur de la voiture de police, 34 ans, avait été grièvement blessé. L'enquête ouverte a livré de premiers enseignements, mardi. Les experts ont réussi à démontrer que le véhicule de police allemand roulait à 152 km/h au moment des faits, relate Le Républicain Lorrain.

Interpellé par cette vitesse jugée excessive, le parquet de Sarrebruck a ouvert une procédure contre l'agent de police, qui est toujours en soins à l'hôpital, trois mois après cette course poursuite dramatique.

(pp/L'essentiel)