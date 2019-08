Il détruit la maison de sa sœur à la pelleteuse

Après plusieurs années de cohabitation avec sa sœur dans le logement de celle-ci, un homme en a été expulsé fin juillet, leur relation s'étant détériorée. Ce qui l'a mis dans une rage folle. Par vengeance, il a alors loué une pelleteuse dans le but de détruire l'habitation - qu'il avait lui-même récemment complètement rénovée! Quelques coups de pelleteuse ont suffi pour arracher briques et châssis.

«À la base, il voulait louer une pelleteuse plus grosse, mais le fournisseur n'avait que celle-là à lui proposer, donc il s'est servi de ce qu'il avait», a détaillé Renaud Xhonneux, premier substitut du procureur du roi de Liège, au micro de RTL. L'homme a «continué le travail» à l'intérieur de l'immeuble avec une masse.

Les dégâts sont importants. L'habitation mitoyenne a bougé et la voisine n'arrive plus à ouvrir complètement sa porte d'entrée. L'individu, qui risque une peine de dix ans de prison, a été libéré à condition de ne plus approcher ni sa sœur ni la maison.

(L'essentiel/utes)