Un jeune de 18 ans à l'hôpital à Nancy après le vaccin

#Covid19 Un jeune Lorrain hospitalisé pour une myocardite après sa deuxième dose de vaccin Pfizer, un effet secondaire rare

▶️ https://t.co/0G7S9ap4re pic.twitter.com/8Yw37E246K — L'Est Républicain (@lestrepublicain) August 5, 2021

Un Meurthe-et-Mosellan de 18 ans a été hospitalisé à Nancy après avoir développé un effet secondaire grave du vaccin Pfizer contre le Covid-19. Tom Noisette, originaire de Faulx, à proximité de Nancy, témoigne dans «L'Est Républicain» de sa mésaventure. Deux jours après avoir reçu sa seconde dose de Pfizer, le jeune adulte a souffert de maux de tête et d'une douleur à la poitrine.

Sa maman a immédiatement fait le lien avec le vaccin. Pour elle, le fait que son fils «était en pleine forme» avant l'injection l'amène à envisager une atteinte cardiaque. Quelque temps plus tard, le verdict tombe: il s'agit d'une myocardite, une atteinte inflammatoire du muscle cardiaque. Pris en charge rapidement, Tom passe quatre jours à l'hôpital avant de pouvoir rentrer chez lui. Il ne conservera, fort heureusement, aucune séquelle.

La myocardite fait partie des très rares effets secondaires des vaccins à ARN messager. Une dizaine de cas ont jusqu'ici été répertoriés en France. Dans un communiqué du 9 juillet 2021, le comité de sécurité de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a indiqué que la myocardite et la péricardite pouvaient survenir dans de très rares cas après la vaccination avec les vaccins Pfizer et Moderna. Ces cas exceptionnels sont survenus principalement dans les deux semaines après l'injection, le plus souvent après la deuxième dose et chez des jeunes adultes de sexe masculin.

(th/L'essentiel)