Et si c'était enfin le bon tracé pour l'A31 bis?

Alors que le passage par Florange via un tunnel profond, long de 2,5 km, semblait faire consensus chez les élus de Moselle-Nord, un nouveau tracé proposé par le maire de Florange, Rémy Dick, pourrait finalement rafler la mise dans le projet de l'A31 bis, depuis Richemont jusqu'à la frontière luxembourgeoise. La fermeture de la cokerie d'ArcelorMittal, à Serémange-Erzange, a donné des idées au premier édile, qui propose d'utiliser les friches de la sidérurgie pour réaliser un nouveau tracé, situé un peu plus à l'ouest de l'initial.

Cette solution présenterait un triple avantage. Elle limiterait la longueur du tunnel traversant Florange à un kilomètre au lieu de 2,5 km, réduirait les nuisances pour la population (NDLR: la nouvelle autoroute serait située à plus de 300 mètres des premières habitations) et abaisserait le coût global du projet. La proposition du maire de Florange a déjà été approuvée par Michel Liebgott, président de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch, mais aussi par les maires de Thionville, Terville et Serémange-Erzange. Il appartient désormais aux services de l'État d'étudier le dossier qui a été déposé à la préfecture.

Deux autres tracés en lice

«Cette étape va demander environ 8 mois, après quoi il faudra compter environ deux à trois ans pour la déclaration d'utilité publique, indique Rémy Dick, contacté par L'essentiel. Dans le meilleur des cas, les travaux pourraient commencer en 2025 ou 2026, sous réserve de nouveaux recours».

Deux autres tracés potentiels sont toujours en lice. Le fuseau F4 - qui traverse donc Florange avec un tunnel de 2,5 km de long - et le tracé F10 via Illange, considéré comme une solution «par défaut», même si elle est privilégiée par Paris. Pour rappel, l'idée d'une concession avec péage est désormais actée - entre 1 et 2 euros par passage depuis Thionville - et le coût du projet est estimé à quelque 1 milliard d'euros, financé par l'État (à hauteur de 400 millions d'euros environ) et par le concessionnaire.

