Il tue sa compagne puis se suicide à la carabine

Les corps de deux personnes octogénaires ont été découverts, sans vie, dans leur domicile situé dans la commune de Lorry-lès-Metz, proche de la ville de Metz. Leurs corps portent des traces de blessures par balles. L'homme aurait tué son épouse à l'aide de sa carabine 22 long rifle, puis se serait suicidé avec la même arme. Selon les informations du Républicain Lorrain, le drame s'est déroulé au petit matin aux alentours de 7h30.

On ignore actuellement les raisons qui ont poussé cet homme à commettre l’irréparable. Une enquête pour homicide volontaire par conjoint a été ouverte par le parquet de Metz. Les gendarmes des brigades de recherche de Metz et territoriales d’Amanvillers devront déterminer les circonstances et les raisons de ce drame.

(L'essentiel)