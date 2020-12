Victoria convoite aussi le titre de Miss France

«Tout a commencé dans un magasin d’Amnéville, quand la vendeuse d’un magasin a pressé ma mère de m’inscrire au concours», raconte à L'essentiel Victoria Molina, 28 ans, habitante de Guénange. «C’était pas du tout mon truc, je trouvais ça superficiel mais ma mère a tellement insisté, j’ai dit ok pour aller voir». Les concours Miss Curvy sont ouvertes à toutes les femmes de plus de 18 ans qui font au moins une taille 42.

Mère et fille se retrouvent à assister à un concours «et là, j’ai complètement changé d’avis, les candidates étaient éblouissantes et ma mère, qui est elle-même forte, m’a dit ‘je me sens bien ici’, ça m’a touchée qu’elle soit décomplexée le temps d’une soirée», confie celle qui s’est toujours assumée. «Je n’avais pas de complexes mais je n’arrivais pas vraiment à m’ouvrir aux autres».

«Il faut oser être ce que l’on est»

C’est en poussant la porte du casting de Miss Curvy Lorraine début 2019 que tout bascule: sélectionnée parmi les 15 finalistes, elle apprend à s’accepter à 100%: «Le plus dur ça a été les premiers shootings, regarder les photos de moi». Victoria, 1,82m, taille 50, comprend qu’elle n’est pas si en paix que cela avec son apparence.

«Pendant plusieurs mois, j’ai participé à de nombreux ateliers cosmétiques, maquillage mais aussi posture, éloquence, réfléxologie, et petit à petit, je me suis ouverte complètement, j’ai fait exploser la bulle de confort que j’avais construite autour de moi». Et c’est sans doute ce travail sur elle qui lui a permis de décrocher l’écharpe de Miss Curvy Lorraine en octobre 2019.

«Je suis devenue une militante de l’acceptation de soi», sourit cette professeure des écoles de Florange. «On n’a qu’une vie, il faut être soi à 100%, il faut oser être ce que l’on est, notre physique seul ne nous définit pas», conclut Victoria qui saura dimanche si elle est sacrée plus Miss France Curvy.

(mc/L'essentiel)