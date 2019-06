Ivre, elle saute du viaduc Kennedy devant ses amis

L'alcool est connu pour sa faculté à réduire la sensation de danger. Après une soirée arrosée dans la nuit de mardi à mercredi, vers 4h à Nancy, une jeune femme de 22 ans choisit d'enjamber la rambarde du pont Kennedy, et saute. Elle entame alors une chute violente de plus de 5 mètres. Le groupe d'amis qui accompagnait la victime n'a rien pu faire pour éviter le drame selon une source policière recueillie par L'Est Républicain.

Son pronostic vital n'a pas été engagé

La jeune femme a été prise en charge par les pompiers et a été médicalisée sur place par les personnels du SMUR. Elle est transportée consciente vers l’unité de déchoquage des urgences de l’hôpital central de Nancy. La victime souffre de fractures ouvertes au niveau des membres inférieurs. Des blessures qui nécessiteront sûrement plusieurs interventions chirurgicales.

(L'essentiel)