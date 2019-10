Son habitude? Voler les personnes âgées

C'est une récidiviste qui était jugée à Thionville mardi pour plusieurs affaires de cambriolages visant des personnes âgées. Déjà condamnée pour l'agression d'une dame très âgée à Nilvange, une auxiliaire de vie a été condamnée à un an de prison dont six mois avec sursis pour une série de vols de médicaments commis chez un couple de nonagénaire à Boulange entre mai et août 2018, rapporte Le Républicain Lorrain.

Mais la cambrioleuse ne s'est pas arrêtée là, allant jusqu'à cambrioler la maison d'un vieux monsieur d'Hettange-Grande pour un butin total de 610 euros, l'été dernier. Un vol dont elle se souvient à moitié.

Pour se défendre, la prévenue a invoqué sa dépendance aux médicaments et fait part de ses difficultés psychologiques. Devant la barre, la quadragénaire a reconnu qu'elle n'était «pas prête» à sortir de prison...

