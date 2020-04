Le Parlement européen va offrir des repas

Ces 500 repas cibleront en priorité des familles monoparentales et des jeunes et seront distribués jusqu'à la fin du mois de juillet, en partenariat avec la Croix-Rouge, ont expliqué des représentants de l’État et du Parlement européen, au cours d'une visioconférence de presse.

Préparés par la société Eurest, qui travaille au Parlement européen, en favorisant les circuits courts d'approvisionnement, ces repas devraient être distribués dans «des lieux de vie collective», qui restent encore à préciser.

En pleine crise sanitaire, le Parlement européen doit être «plus que jamais le Parlement du peuple" et défendre "une réponse européenne forte et solidaire», a insisté son vice-président chargé notamment des bâtiments, le socialiste portugais Pedro Silva Pereira.

Le Parlement européen doit par ailleurs accueillir au cours du mois de mai un centre de dépistage du coronavirus, pour la réalisation de tests virologiques.

Le bâtiment au Luxembourg mis à disposition?

«Les conditions sont réunies pour mettre en place mi-mai un centre de dépistage au Parlement européen», a indiqué au cours de cette visioconférence le Dr Laure Pain de l'Agence régionale de Santé Grand Est.

«Nous pourrions aller jusqu'à 2 500 personnes par jour. Je ne pense pas qu'on aille jusque-là, mais on est en capacité de le faire», a-t-elle ajouté.

Le président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli, avait proposé il y a quelques jours de «mettre à disposition» des autorités certains bâtiments de l'institution à Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg, ainsi que des véhicules si besoin.

Si le travail parlementaire se fait pour beaucoup à Bruxelles, le siège du Parlement européen, inscrit dans les traités de l'UE, se situe à Strasbourg. Les parlementaires s'y retrouvent pour leurs sessions plénières, une semaine par mois.

Toutefois, celles de mars et d'avril n'ont pas eu lieu à Strasbourg en raison de l'épidémie de coronavirus, qui touche particulièrement l'Alsace. Le calendrier révisé pour 2020 ne fait pas état de la tenue de sessions plénières à Strasbourg avant septembre.

(L'essentiel/afp)