Un mandataire nommé à la tête du Galaxie

Les choses bougent rapidement du côté d'Amnéville. Une semaine après la révocation de la direction du Galaxie, un mandataire vient d'être nommé pour prendre temporairement les rênes de la salle de spectacles, en remplacement de Carole Revel. Il s'agit de Noël Jouaville, ancien directeur général des services de la ville de Metz, lorsque Jean-Marie Rausch était encore maire. L'intéressé a également été directeur des services de la Région Lorraine.

Noël Jouaville a été mis en examen en mars 2019, pour soupçons de favoritisme à la Région, rappelle le Républicain Lorrain. L'enquête porte sur un appel d'offres de 2014 concernant la refonte du site Internet de la collectivité territoriale.

Des difficultés financières

La mission du mandataire devrait durer quelques semaines au plus, le temps pour la mairie d'Amnéville de trouver un nouveau mode d'exploitation pour sa salle de spectacles. Le groupe Lagardère et Fimalac (gestionnaire des zénith de Nancy et Strasbourg) seraient sur les rangs pour une reprise de l'établissement.

Confrontée à des difficultés financières depuis plusieurs années et placée en redressement judiciaire en 2013, l'enceinte qui peut accueillir 12 000 personnes fait l'objet d'un vaste projet de rénovation. Trop grande pour les concerts qu'elle peut accueillir, vétuste et pas adaptée aux compétitions sportives, la salle doit être transformée dans les prochaines années.

(pp/L'essentiel)