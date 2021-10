Un marché de Noël «moins étouffant» à Strasbourg

Annulé en 2020 pour cause d'épidémie de Covid-19, le marché de Noël de Strasbourg, une tradition locale depuis 1570, reprend donc ses droits à partir du 26 novembre: plus de 300 chalets et 2 millions de visiteurs sont attendus pour cet évènement qui génère «250 millions d'euros de retombées économiques» pour le territoire.

Au cours d'une conférence de presse, la maire Jeanne Barseghian (EELV) a insisté sur l'enjeu de «réappropriation de l'évènement par les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois», alors que selon elle la population locale «ne se reconnaissait plus forcément» dans cette manifestation. Pour ce faire, la mairie a modifié l'organisation spatiale du marché de Noël, qui va investir de nouveaux lieux dans la ville, afin de permettre une manifestation «plus aérée, et plus agréable à vivre, moins étouffante».

Pour sa 451e édition, le marché de Noël de #Strasbourg va se déployer sur 4 nouvelles places et initier une programmation évènementielle autour de l’Avent, ainsi que plusieurs nouveautés. Du 26 novembre au 26 décembre. @JeanneBarsegh @GuillaumeLibsig https://t.co/JyNB7VR14k — Strasbourg.eu (@strasbourg) October 26, 2021

Plusieurs «évènements participatifs» seront également organisés pour rendre cette édition «collective et festive», dont une chorale et une déambulation pour l'inauguration, ainsi que des spectacles à chaque week-end de l'Avent. La mairie prévoit enfin de mettre en place une «consultation citoyenne», afin de continuer à faire évoluer cet événement emblématique de la ville dans les prochaines années.

(L'essentiel/AFP)