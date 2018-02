La gendarmerie évacue les opposants à Bure

La gendarmerie nationale a débuté jeudi une opération «visant à mettre fin à l'occupation illégale» du Bois Lejuc, épicentre de la lutte contre le projet Cigéo d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure (Meuse), a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. «Sous l'autorité de la préfète de la Meuse, une opération menée par la gendarmerie a débuté ce matin à 6h15», déclare sur son compte Twitter le ministre.

Ses services mettent ainsi à exécution une décision de justice prise en avril par le Tribunal de Grande Instance de Bar-le-Duc. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur sur place, «l'opération se passe bien». 500 gendarmes, dont 5 escadrons de gendarmerie mobile, sont mobilisés pour l'évacuation du site de 221 hectares à 50 km au nord de Bure, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

«Il y a toujours des gens dans les arbres dans des cabanes à 20m de hauteur. Il y a eu plusieurs arrestations, au moins 1 hélicoptère survole le bois. Toutes les routes sont bloquées dans les villages alentours», a raconté à l'AFP un opposant au projet Cigéo présent sur place, ne souhaitant pas être identifié. La préfète de la Meuse doit faire un premier point avec la presse sur place vers 9h, tandis que Gérard Collomb doit s'exprimer sur le sujet en milieu de matinée en marge d'un déplacement en Seine-et-Marne. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire Sébastien Lecornu, qui a prévu de se rendre à Bure jeudi, a également prévu un point presse à 14h30.

«Dans un Etat de Droit, les oppositions doivent s'exprimer de manière légale», a écrit sur Twitter le secrétaire d'État. «C'est absolument invraisemblable car la visite de M. Lecornu était prévue aujourd'hui. Il devait nous rencontrer demain en tant qu'opposants. C'est la sidération», a réagi une porte-parole du collection «Bure Stop» contactée par l'AFP.

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) a retenu le bois Lejuc pour l'installation des cheminées d'aération du projet Cigéo, visant à enfouir 500 m sous terre les déchets nucléaires les plus radioactifs ou à vie longue du parc français. L'agence doit réaliser des forages exploratoires dans la forêt afin de récolter des données en vue du dépôt de la demande d'autorisation de création (DAC) du site, prévue pour 2019. Des forages rendus pour l'heure impossibles par l'occupation du bois. Saisi en référé par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Bar-le-Duc avait rendu en avril une décision d'expulsion du Bois Lejuc. Les opposants au projet Cigéo contestent la procédure de cession de ce terrain à l'Andra.

#bure expulser le #boislejuc c'est commettre une erreur historique. Choisir la violence et la brutalité. Nous reviendrons plus forts encore et plus déterminés.