Un saisonnier chute de 8 mètres au zoo d'Amnéville

Un drame a été évité de peu au zoo d'Amnéville. Rien à voir avec les animaux, c'est un saisonnier qui a lourdement chuté après avoir escaladé une barrière d'1,50 mètre, mardi en fin de matinée. Le jeune vendeur de friandises souhaitait recharger son panier, alors que l'attraction était pleine à craquer pour le spectacle.

Fort logiquement, le show en question a été reporté de 45 minutes, le temps de prendre en charge le jeune homme et de prévenir les spectateurs, qui ont tous entendu le bruit de la chute.

on a dû partir du Tiger World au zoo d’Amnéville parce que y’a eu un accident mais on sait pas vraiment ce qui s’est passé :/ — bieb’s / ???????? (@tiziana_cvl) 14 août 2018

Plus de peur que de mal, l'employé du zoo a évité de peu un grillage. Il souffre de blessures aux côtes et au coude, mais son état n'inspirait plus aucune inquiétude, mardi. Il a tout de même été hospitalisé pour des examens complémentaires.

(th/L'essentiel)