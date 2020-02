Un jeune Lorrain refuse de quitter Wuhan

Alors que 216 Français sont arrivés dimanche en provenance de Wuhan et ont été placés en quarantaine dans la station balnéaire de Carry-le-Rouet, près de Marseille, et que 81 personnes - dont 23 Français - issues d'un deuxième vol, sont hébergées à Aix-en-Provence, certains ressortissants français ont au contraire décidé de rester dans la ville berceau de l'épidémie. C'est notamment le cas de Jonathan (32 ans). Le jeune homme, informaticien, vit à Wuhan depuis cinq ans et ne voit pas d'urgence à se faire rapatrier.

«J'essaye de rassurer mes proches, qui souhaitent que je rentre, explique-t-il à L'essentiel. Ça fait neuf ans que je vis en Asie et cinq ans que je suis à Wuhan, ma vie est ici. Je partirai peut-être si la situation devient chaotique, mais nous en sommes encore très très loin. Ceci dit, je comprends le choix de certains de partir, surtout quand on est très mal intégrés à la culture locale et qu'on parle peu - voire pas du tout - la langue».

«Chacun porte un masque»

Confiné sur place, le jeune Messin dit trouver le temps long. «L'atmosphère est plutôt calme, les rues presque désertes, quelques voitures passent mais le trafic est très faible par rapport à d'habitude. Il n'y a guère qu'au supermarché - les seuls commerces qui restent ouverts - où l'on croise un peu de monde. Hormis les légumes, les rayons continuent d'ailleurs d'être approvisionnés».

Depuis le début de la quarantaine, Jonathan a pu se rendre plusieurs fois au Walmart, chez Metro et HeMa (NDLR: une chaîne de distribution chinoise). «Un employé vérifie la température des clients grâce à un appareil laser qu'il pointe sur le front. À l'intérieur du magasin, chacun porte un masque». Le jeune homme indique que la population locale fait preuve d'une grande solidarité. «Il y a quelques jours, les habitants se sont donné rendez-vous à 20h à leur fenêtre et ont entonné l'hymne chinois. Je pouvais les entendre crier: "Courage, Wuhan!". C'était très émouvant».

Confiné jusqu'au 14 février au moins, Jonathan relativise le tour qu'a pris son existence. «Si les autorités locales estiment que la quarantaine est nécessaire, nous devons nous y plier. Sortir ou entrer en ville est impossible, que ce soit par voiture, train, avion ou bus. Les transports en commun ne fonctionnent pas et seuls quelques taxis circulent. On nous conseille de rester à la maison et de limiter les sorties, mais personne ne nous oblige à le faire».

(pp/L'essentiel)