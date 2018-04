Nu et drogué, il agresse des policiers belges

Nu et drogué, un homme d'une trentaine d'années a agressé plusieurs policiers belges à Vielsalm, en juillet 2016. Les faits se sont déroulés à moins de 10 km du nord du Grand-Duché et c'est le site Internet DH.be qui en fait écho ce mardi. Selon le quotidien belge, cette personne a été condamnée ces derniers jours à une peine de travail de 120 heures et à 300 euros d'amende.

Après avoir pris de la cocaïne, de la marijuana, de la MDMA et avoir mélangé le tout avec de l'alcool, cet homme qui se baladait complètement nu dans la rue s'en est pris violemment à des policiers belges qui tentaient de l'interpeller. Ne désirant absolument pas obtempérer, l'individu a tout d'abord pris la fuite en courant nu à travers ronces et orties, avant de revenir en direction des policiers.

C'est à ce moment précis qu'il a roué de coups une policière en tentant de lui dérober son arme de service. Les forces de l'ordre ont rappelé au moment de l'audience, qui s'est déroulée à Marche-en-Famenne, qu'elles avaient eu énormément de difficultés à maîtriser le forcené, qui ne s'est pas gêné pour briser le pare-brise du véhicule de police. Le prévenu a justifié ces gestes en indiquant qu'il avait voulu se suicider en apprenant que sa copine le trompait.

