La mobilisation des «gilets jaunes» se poursuit

Plusieurs rassemblements de «gilets jaunes», qui souhaitent pérenniser leur mouvement contre la hausse des taxes contre les carburants, perturbaient à nouveau lundi matin, la circulation automobile et des dépôts de carburants, ont constaté des journalistes de l'AFP. Opérations escargots, blocages et barrages filtrants, dont certains ont été maintenus dans la nuit, persistaient au niveau de péages, autoroutes, périphériques pour la troisième journée consécutive de mobilisation, marquée par les premiers blocages de dépôts pétroliers.

En Lorraine, des barrages filtrants à Nancy sud, à Ludres et à Houdmeont et à Forbach ont été mis en place ce lundi matin, note France 3 Grand Est et Le Républicain Lorrain. De plus, une opération escargot est en cours sur l'autoroute A31 entre Moulins-les-Metz et Pont-à-Mousson.

En Alsace, de nouveaux points de blocage ont été signalés dans la région notamment au niveau des grands axes: sur l'autoroute A36, à hauteur de Mulhouse et sur l'autoroute A4 à hauteur de Saverne.

Le Premier ministre, Édouard Philippe, a dit dimanche vouloir maintenir «le cap» en dépit de la «colère» et la «souffrance» des manifestants. À l'initiative de cette grogne, des membres de la société civile se sont mobilisés contre la hausse du prix des carburants, avant que les motifs de grief ne s'élargissent à une dénonciation plus globale de la politique du gouvernement en matière de taxation et à la baisse du pouvoir d'achat.

#giletsjaunes projettent plusieurs actions aujourd’hui en Moselle. A suivre sur les canaux d’info de @F3Lorraine pic.twitter.com/9GehANsVBM — Fabrice Rosaci (@frosaci) 19 novembre 2018

(L'essentiel/afp)