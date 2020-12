Strasbourg se souvient, deux ans après l'attentat

Hommage aux victimes des attentats de #Strasbourg le 11 décembre : les Strasbourgeois∙es sont https://t.co/CZmgFJ5Pgf à mettre une bougie à leurs fenêtres ce soir



Les cloches des églises de l’#Eurométropole sonneront symboliquement à 20h durant 15 minutes. pic.twitter.com/fNEoUx3UfR — Strasbourg.eu (@strasbourg) December 11, 2020

«Toutes et tous nous nous souvenons de ce 11 décembre 2018 aux alentours de 20h quand l'horreur est venue frapper notre quotidien, briser ce que nous avions de plus précieux», a déclaré la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian. Pendant une cérémonie d'environ une heure, non ouverte au public et qui rassemblait les victimes, leurs familles et des officiels, les noms des cinq hommes morts lors de cet attentat ont été cités à de nombreuses reprises.

«Vos noms sont devenus les noms de notre douleur, vos visages, les visages d'une ville, d'un pays tout entier meurtris», a déclaré la préfète de la région Grand Est, Josiane Chevalier.

Le 11 décembre, peu avant 20h, Chérif Chekatt, délinquant multirécidiviste de 29 ans et fiché S pour radicalisation islamiste, pénètre, armé d'un vieux revolver et d'un couteau, dans le centre historique de Strasbourg, où se tient le traditionnel marché de Noël. Il tue au hasard cinq hommes en déambulant dans les rues et blesse dix autres personnes. De nombreuses autres seront atteintes psychologiquement.

«La cicatrice se referme lentement»

Parvenant à s'échapper en taxi, après avoir été blessé par des militaires, il sera tué par la police 48 heures plus tard dans le quartier du sud de Strasbourg où il avait grandi. Une vidéo d'allégeance au groupe État islamique a été retrouvée sur une clé USB lui appartenant.

«Le combat de la reconstruction est un très long chemin qui nécessite un travail profond sur soi-même», a déclaré au micro, Mostafa Salhane, le chauffeur en taxi pris en otage par Chérif Chekatt au moment de sa fuite. «La cicatrice se referme lentement, mais à chaque fois que la barbarie frappe notre pays, nos plaies saignent à nouveau», a poursuivi celui qui préside désormais l'Association Victimes d'attentats, évoquant les récentes attaques de Conflans-Sainte-Honorine et de Nice.

Au total, 78 personnes sont considérées comme victimes de l'attentat de Strasbourg, incluant les proches des personnes décédées, les victimes blessées et celles choquées.

(L'essentiel/afp)